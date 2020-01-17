Наличный доллар продолжил дорожать

В пятницу, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,73 коп и составляет 24,0313 грн. Курс продажи вырос на 11,17 коп – до 24,3550 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,53 коп и составляет 26,6000 грн. Средний курс продажи вырос на 13,13 коп до 27,1343. Продать евро дороже можно за 26,82 грн, купить дешевле – за 26,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,485 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,957 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.