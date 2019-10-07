Наличный доллар растет в цене

В понедельник, 7 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 18,77 коп и составляет 24,6810 грн. Курс продажи вырос на 19,20 коп – до 25,1980 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,95 грн, минимальный курс продажи – 24,99 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,07 коп и составляет 26,9713 грн. Средний курс продажи вырос на 25,03 коп до 27,7027. Продать евро дороже можно за 27,25 грн, купить дешевле – за 27,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,455 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп и составляет 3,901 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)