Наличный доллар резко подорожал

Во вторник, 1 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 28,10 коп и составляет 24,2760 грн. Курс продажи вырос на 37,20 коп – до 24,6870 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,5 грн, минимальный курс продажи – 24,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,1 коп и составляет 26,3050 грн. Средний курс продажи вырос на 30,17 коп до 26,9457. Продать евро дороже можно за 26,6 грн, купить дешевле – за 26,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 3,418 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,842 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)