Наличный доллар снова дешевеет

В понедельник, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп и составляет 28,0575 грн. Курс продажи упал на 6,05 коп – до 28,3655 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,25 коп и составляет 33,11 грн. Средний курс продажи вырос на 8,8 коп и составляет 33,662 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,8 грн, максимальный – 33,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33,5 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,757 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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