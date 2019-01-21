Наличный доллар снова падает

В понедельник, 21 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,07 коп до 27,7497 грн. Курс продажи упал на 4,33 коп – до 28,0910 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи – 27,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,83 коп и составляет 31,4917 грн, средний курс продажи упал на 7,57 коп до 32,0580. Продать евро дороже можно за 31,78 грн, купить дешевле – за 31,9 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп и составляет 3,769 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,240 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)