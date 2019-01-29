Наличный доллар снова подешевел

Во вторник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,87 коп до 27,5650 грн. Курс продажи упал на 5,97 коп – до 27,8680 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи – 27,73 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,07 коп и составляет 31,3440 грн, средний курс продажи вырос на 3,20 коп до 31,9117. Продать евро дороже можно за 31,52 грн, купить дешевле – за 31,68 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 4,230 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)