Наличный доллар снова подешевел

В пятницу, 10 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3,43 коп до 26,1567 грн. Курс продажи упал на 2,30 коп – до 26,5037 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,25 грн, минимальный курс продажи – 26,33 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,10 коп и составляет 29,2233 грн, средний курс продажи упал на 0,37 коп до 29,7860. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле – за 29,59 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,649 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 4,100 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)