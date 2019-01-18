Наличный доллар снова упал в цене

В пятницу, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,50 коп до 27,8103 грн. Курс продажи упал на 3,17 коп – до 28,1343 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,95 грн, минимальный курс продажи – 28,02 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,0 коп и составляет 31,5900 грн, средний курс продажи упал на 4,13 коп до 32,1337. Продать евро дороже можно за 31,81 грн, купить дешевле – за 31,95 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,0 коп и составляет 3,814 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 4,241 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)