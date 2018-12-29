Наличный доллар снова заметно вырос

В субботу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 17,83 коп до 27,5853 грн. Курс продажи вырос на 25,27 коп – до 28,0523 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,75 грн, минимальный курс продажи – 27,7 рн. Вчера, 28 декабря, доллар подорожал на 20 копеек.

Средний курс покупки евро вырос на 17,83 коп и составляет 31,3503 грн, средний курс продажи вырос на 30,57 коп до 32,1707. Продать евро дороже можно за 31,6 грн, купить дешевле – за 31,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,597 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп и составляет 4,128 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)