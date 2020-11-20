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Наличный доллар стремительно дорожает

20.11.2020, 12:07
Наличный доллар стремительно дорожает - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В пятницу, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11,25 коп и составляет 28,2245 грн. Курс продажи вырос на 14,7 коп – до 28,5335 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,44 грн, максимальный – 28,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,2 коп и составляет 33,26 грн. Средний курс продажи вырос на 16,15 коп и составляет 33,7885 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,5 грн. Для продажи минимальный курс – 33,6 грн, максимальный – 33,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,35 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,809 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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