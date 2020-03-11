Наличный доллар стремительно растет

В среду, 11 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 35,0 коп и составляет 25,3327 грн. Курс продажи вырос на 22,53 коп – до 25,9173 грн. Максимальный курс покупки составил 25,71 грн, минимальный курс продажи – 25,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 39,63 коп и составляет 28,5040 грн. Средний курс продажи вырос на 18,6 коп до 29,3800. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле – за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,0 коп и составляет 3,178 грн. Средний курс продажи вырос на 2,5 коп и составляет 3,715 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,53 грн.