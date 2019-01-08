Наличный доллар стремительно взлетел

Во вторник, 8 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 25,90 коп до 27,6947 грн. Курс продажи вырос на 24,40 коп – до 28,1343 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,89 грн, минимальный курс продажи – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,63 коп и составляет 31,3990 грн, средний курс продажи вырос на 16,77 коп до 32,2027. Продать евро дороже можно за 31,7 грн, купить дешевле – за 31,83 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 8,1 коп и составляет 3,669 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,3 коп и составляет 4,181 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)