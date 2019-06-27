Наличный доллар упал ниже 26 грн

В четверг, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,63 коп и составляет 25,9973 грн. Курс продажи упал на 1,0 коп – до 26,3107 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 29,3700 грн. Средний курс продажи упал на 1,77 коп до 29,9147. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле – за 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,712 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,188 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)