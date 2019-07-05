Наличный доллар уступил гривне еще 16 копеек

В пятницу 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 15,17 коп и составляет 25,6493 грн. Курс продажи упал на 16,17 коп – до 25,9707 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи – 25,72 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,67 коп и составляет 28,8423 грн. Средний курс продажи упал на 19,27 коп до 29,3743. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле – за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,663 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп и составляет 4,138 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)