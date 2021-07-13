Наличный доллар в банках еще подешевел

Во вторник, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,05 коп и составляет 27,158 грн. Курс продажи упал на 0,3 коп – до 27,374 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,24 грн. Для продажи минимальный курс – 27,3 грн, максимальный – 27,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,75 коп и составляет 32,084 грн. Средний курс продажи упал на 2,75 коп и составляет 32,474 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,36 грн, максимальный – 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 3,274 грн. Средний курс продажи вырос на 1 коп и составляет – 3,765 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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