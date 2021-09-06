Наличный доллар в банках подешевел

В понедельник, 6 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,8 коп и составляет 26,7875 грн. Курс продажи упал на 7,6 коп – до 27,0005 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,59 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,94 грн, максимальный – 27,17 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп и составляет 31,67 грн. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 32,0555 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,325 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет – 3,77 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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