Наличный доллар в банках подорожал

В среду, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,5 коп и составляет 27,0077 грн. Курс продажи вырос на 2,7 коп – до 27,4133 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,2 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,53 коп и составляет 28,9743 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 29,7067 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,53 грн, максимальный - 29,35 грн. Для продажи минимальный курс – 29,45 грн, максимальный - 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,064 грн. Средний курс продажи упал на 4,5 коп и составляет 3,650 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,37 грн. Для продажи минимальный курс – 3,5 грн, максимальный – 3,9 грн.