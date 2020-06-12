Наличный доллар в банках подорожал на 10 копеек

В пятницу, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9,07 коп и составляет 26,5537 грн. Курс продажи вырос на 10,07 коп – до 26,8190 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,68 грн. Для продажи минимальный курс – 26,7 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,70 коп и составляет 29,7503 грн. Средний курс продажи вырос на 2,03 коп и составляет 30,3200 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 30,0 грн. Для продажи минимальный курс – 30,15 грн, максимальный - 30,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,290 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,878 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.