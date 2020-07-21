Наличный доллар в банках подорожал на 15 копеек

Во вторник, 21 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 15,05 коп и составляет 27,437 грн. Курс продажи вырос на 14,35 коп – до 27,763 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,25 грн, максимальный - 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,1 коп и составляет 31,0725 грн. Средний курс продажи вырос на 20,55 коп и составляет 31,765 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 29,7 грн, максимальный - 31,45 грн. Для продажи минимальный курс – 31,63 грн, максимальный - 31,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,419 грн. Средний курс продажи вырос на 2 коп и составляет 3,909 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,85 грн, максимальный – 4,0 грн.

Александра Шмыкова

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