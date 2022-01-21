Наличный доллар вновь дорожает

В пятницу, 21 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,8 коп. и составляет 28,2115 грн. Курс продажи вырос на 2,75 коп. и составляет 28,467 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 28,15 грн, максимальный – 28,25 грн. Для продажи минимальный курс – 28,37 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,2 коп. и составляет 31,87 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп. и составляет 32,274 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,7 грн, максимальный – 32,01 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,295 грн. Средний курс продажи упал на 1,8 коп. — до 3,777 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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