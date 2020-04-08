Наличный доллар вновь начал дорожать

В среду, 8 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 10,50 коп и составляет 26,8407 грн. Курс продажи вырос на 1,67 коп – до 27,3483 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,41 грн, максимальный - 27,05 грн. Для продажи минимальный курс – 27,12 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,40 коп и составляет 28,7873 грн. Средний курс продажи вырос на 6,57 коп до 29,6860 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,3 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,25 грн, максимальный - 30,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,070 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,641 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,4 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 3,92 грн.