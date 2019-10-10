Наличный доллар вновь подешевел

В четверг, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 13,83 коп и составляет 24,4990 грн. Курс продажи упал на 16,23 коп – до 24,9170 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – 24,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,83 коп и составляет 26,8117 грн. Средний курс продажи упал на 14,10 коп до 27,4090. Продать евро дороже можно за 27,0 грн, купить дешевле – за 27,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,467 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,868 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)