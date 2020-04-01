Курс наличного доллара снижается второй день подряд

В среду, 1 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,27 коп и составляет 27,4740 грн. Курс продажи упал на 11,8 коп – до 28,1160 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный - 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,93 коп и составляет 29,8840 грн. Средний курс продажи упал на 15,40 коп до 30,9127.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,9 грн, максимальный - 30,2 грн. Для продажи минимальный курс – 30,4 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 3,097 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,638 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,45 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,42 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.