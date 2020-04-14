Наличный доллар вновь подешевел

Во вторник, 14 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,33 коп и составляет 26,8970 грн. Курс продажи упал на 5,60 коп – до 27,3387 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,19 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,7 коп и составляет 29,0547 грн. Средний курс продажи упал на 5,27 коп до 29,8680 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,7 грн, максимальный - 29,4 грн. Для продажи минимальный курс – 29,58 грн, максимальный - 30,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,128 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,735 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,52 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.