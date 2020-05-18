Наличный доллар вновь подешевел

В понедельник, 18 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,97 коп и составляет 26,5067 грн. Курс продажи упал на 7,53 коп – до 26,8170 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,2 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,69 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,93 коп и составляет 28,4680 грн. Средний курс продажи упал на 6,80 коп до 28,9950 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,2 грн, максимальный - 28,62 грн. Для продажи минимальный курс – 28,75 грн, максимальный - 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,130 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,693 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.