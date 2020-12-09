Наличный доллар вновь подешевел

В среду, 9 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп и составляет 28,026 грн. Курс продажи упал на 3,5 коп – до 28,308 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,13 грн. Для продажи минимальный курс – 28,15 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,75 коп и составляет 33,7975 грн. Средний курс продажи упал на 2,25 коп и составляет 34,32 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 34,05 грн. Для продажи минимальный курс – 34,08 грн, максимальный – 34,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,409 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,8 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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