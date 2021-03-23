Наличный доллар вновь подешевел

Во вторник, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,05 коп и составляет 27,571 грн. Курс продажи упал на 1,4 коп – до 27,7855 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный – 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,72 грн, максимальный – 27,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,5 коп и составляет 32,7065 грн. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп и составляет 33,127 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный – 32,88 грн. Для продажи минимальный курс – 32,95 грн, максимальный – 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,405 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,806 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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