Наличный доллар вновь подешевел

В пятницу, 13 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,9 коп и составляет 26,6365 грн. Курс продажи упал на 5,65 коп – до 26,8755грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный – 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,78 грн, максимальный – 27,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,55 коп и составляет 31,188 грн. Средний курс продажи упал на 4,9 коп и составляет 31,5885 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,3 грн. Для продажи минимальный курс – 31,4 грн, максимальный – 31,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,259 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет – 3,763 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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