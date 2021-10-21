Наличный доллар вновь подешевел

В четверг, 21 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,8 коп. и составляет 26,1195 грн. Курс продажи упал на 4,95 коп. – до 26,3495 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 25,95 грн, максимальный – 26,18 грн. Для продажи минимальный курс – 26,27 грн, максимальный – 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,8 коп. и составляет 30,281 грн. Средний курс продажи упал на 4,45 коп. и составляет 30,6615 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный – 30,4 грн. Для продажи минимальный курс – 30,54 грн, максимальный – 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,312 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп. до 3,761 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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