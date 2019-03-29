Наличный доллар вновь подорожал

В пятницу, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,10 коп до 27,0897 грн. Курс продажи вырос на 5,13 коп – до 27,3817 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,80 коп и составляет 30,3443 грн, средний курс продажи вырос на 1,37 коп до 30,8800. Продать евро дороже можно за 30,55 грн, купить дешевле – за 30,68 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 4,250 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,17 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)