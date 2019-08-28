Наличный доллар вновь подорожал

В среду, 28 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,37 коп и составляет 25,0067 грн. Курс продажи вырос на 1,70 коп – до 25,2973 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,17 грн, минимальный курс продажи – 25,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,50 коп и составляет 27,6157 грн. Средний курс продажи вырос на 1,90 коп до 28,1410. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 27,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 3,457 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,914 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)