Наличный доллар вновь подорожал

Во вторник, 25 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,07 коп и составляет 24,3153 грн. Курс продажи вырос на 2,17 коп – до 24,5667 грн. Максимальный курс покупки составил 24,42 грн, минимальный курс продажи – 24,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,60 коп и составляет 26,2770 грн. Средний курс продажи вырос на 8,30 коп до 26,6870. Продать евро дороже можно за 26,48 грн, купить дешевле – за 26,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 3,400 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 3,843 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.