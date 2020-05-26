Наличный доллар вновь подорожал

Во вторник, 26 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,20 коп и составляет 26,7370 грн. Курс продажи вырос на 1,13 коп – до 27,0340 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,9 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,60 коп и составляет 28,9493 грн. Средний курс продажи вырос на 7,40 коп и составляет 29,5153 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,4 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,3 грн, максимальный - 29,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 3,190 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,790 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.