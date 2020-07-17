Наличный доллар вновь подорожал

В пятницу, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 11,05 коп и составляет 27,1645 грн. Курс продажи вырос на 12,05 коп – до 27,4850 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,9 грн, максимальный - 27,27 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,55 коп и составляет 30,6775 грн. Средний курс продажи вырос на 10,05 коп и составляет 31,2910 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,1 грн, максимальный - 30,94 грн. Для продажи минимальный курс – 31,02 грн, максимальный - 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,390 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,3 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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