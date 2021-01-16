Наличный доллар вновь подорожал

В субботу, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,75 коп и составляет 28,006 грн. Курс продажи вырос на 5,75 коп – до 28,321 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,12 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,65 коп и составляет 33,7295 грн. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 34,3 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,55 грн, максимальный – 33,95 рн. Для продажи минимальный курс – 34,2 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,416 грн. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,896 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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