Наличный доллар вновь подорожал

Во вторник, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9,05 коп. и составляет 26,3025 грн. Курс продажи вырос на 11,2 коп. и составляет 26,5455 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,18 грн, максимальный – 26,37 грн. Для продажи минимальный курс – 26,47 грн, максимальный – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,35 коп. и составляет 30,415 грн. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп. и составляет 30,8115 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,25 грн, максимальный – 30,55 грн. Для продажи минимальный курс – 30,65 грн, максимальный – 31 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп. и составляет 3,356 грн. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп. до 3,82 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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