Наличный доллар вновь потерял в цене

В четверг, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,87 коп и составляет 24,1643 грн. Курс продажи упал на 8,60 коп – до 24,4717 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,25 грн, минимальный курс продажи – 24,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,93 коп и составляет 26,4923 грн. Средний курс продажи упал на 12,13 коп до 26,9830. Продать евро дороже можно за 26,7 грн, купить дешевле – за 26,78 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 3,865 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)