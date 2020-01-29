Наличный доллар вновь заметно подорожал

В среду, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 20,43 коп и составляет 24,6170 грн. Курс продажи вырос на 19,73 коп – до 24,9310 грн. Максимальный курс покупки составил 24,78 рн, минимальный курс продажи – 24,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,83 коп и составляет 26,9767 грн. Средний курс продажи вырос на 17,83 коп до 27,4843. Продать евро дороже можно за 27,2 грн, купить дешевле – за 27,32 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп и составляет 3,515 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп и составляет 3,998 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,9 грн.