Наличный доллар вырос в цене

В понедельник, 12 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,18 коп и составляет 25,0927 грн. Курс продажи вырос на 9,65 коп – до 25,4480 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,2 грн, минимальный курс продажи – 25,26 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,47 коп и составляет 27,9997 грн. Средний курс продажи вырос на 9,30 коп до 28,5577. Продать евро дороже можно за 28,19 грн, купить дешевле – за 28,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,2 коп и составляет 3,500 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 9,2 коп и составляет 4,001 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,84 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,88 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)