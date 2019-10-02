Курс наличного доллара стремится вверх

В среду, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 39,47 коп и составляет 24,6707 грн. Курс продажи вырос на 62,27 коп – до 25,3097 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,0 грн, минимальный курс продажи – 24,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 50,03 коп и составляет 26,8053 грн. Средний курс продажи вырос на 71,10 коп до 27,6567. Продать евро дороже можно за 27,15 грн, купить дешевле – также за 27,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 3,448 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,3 коп и составляет 3,895 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)