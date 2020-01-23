Наличный доллар заметно подорожал

В четверг, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 18,23 коп и составляет 24,3020 грн. Курс продажи вырос на 21,30 коп – до 24,6170 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,48 грн, минимальный курс продажи – 24,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,43 коп и составляет 26,8047 грн. Средний курс продажи вырос на 21,30 коп до 27,3007. Продать евро дороже можно за 27,02 грн, купить дешевле – за 27,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,499 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 3,973 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,86 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.