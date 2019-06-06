Наличный доллар заметно потерял в цене

В четверг, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,13 коп и составляет 26,6357 грн. Курс продажи упал на 15,10 коп – до 26,9917 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,00 коп и составляет 29,8160 грн. Средний курс продажи упал на 18,63 коп до 30,4310. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле – за 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,705 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 4,182 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)