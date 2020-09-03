Наличный евро дешевеет, а доллар - дорожает

В четверг, 3 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 7,25 коп и составляет 27,505 грн. Курс продажи вырос на 8,1 коп – до 27,7985 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,4 грн, максимальный - 27,65 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,25 коп и составляет 32,2575 грн. Средний курс продажи упал на 23,7 коп и составляет 32,8485 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,0 грн, максимальный - 32,55 грн. Для продажи минимальный курс – 32,65 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,339 грн. Средний курс продажи упал на 2,5 коп и составляет 3,803 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,4 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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