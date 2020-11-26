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Наличный евро достиг 34 грн

26.11.2020, 12:13
Наличный евро достиг 34 грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В четверг, 26 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,25 коп и составляет 28,2885 грн. Курс продажи вырос на 5,65 коп – до 28,551 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,38 грн. Для продажи минимальный курс – 28,45 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,05 коп и составляет 33,4735 грн. Средний курс продажи вырос на 16,3 коп и составляет 34,008 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,1 грн, максимальный – 33,7 грн. Для продажи минимальный курс – 33,88 грн, максимальный – 34,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,375 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,9 коп и составляет 3,83 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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