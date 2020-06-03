Наличный евро начал дорожать

В среду, 3 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,03 коп и составляет 26,6443 грн. Курс продажи упал на 1,83 коп – до 26,9030 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,79 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,2 коп и составляет 29,4950 грн. Средний курс продажи вырос на 20,13 коп и составляет 30,0967 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,8 грн, максимальный - 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 29,85 грн, максимальный - 30,29 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп и составляет 3,915 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,83 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.