Наличный евро подешевел на 26 копеек, наличный доллар – на 11

В пятницу, 5 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11 коп и составляет 27,7285 грн. Курс продажи упал на 11,08 коп – до 27,9775 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,89 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 26,75 коп и составляет 33,031 грн. Средний курс продажи упал на 26,15 коп и составляет 33,507 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,25 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,68 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,379 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,809 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,97 грн.

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Анна Ишутина

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