Наличный евро потерял еще 12 копеек

В понедельник, 2 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,57 коп и составляет 25,0210 грн. Курс продажи вырос на 1,50 коп – до 25,3180 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,15 грн, минимальный курс продажи – 25,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,27 коп и составляет 27,4323 грн. Средний курс продажи упал на 12,1 коп до 27,9493. Продать евро дороже можно за 27,62 грн, купить дешевле – за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,446 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,895 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,74 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)