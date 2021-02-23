Наличный евро в банках дорожает

Во вторник, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,25 коп и составляет 27,7755 грн. Курс продажи упал на 0,4 коп – до 28,016 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,94 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,5 коп и составляет 33,5685 грн. Средний курс продажи вырос на 10,6 коп и составляет 34,036 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,3 грн, максимальный – 33,75 грн. Для продажи минимальный курс – 33,88 грн, максимальный – 34,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,425 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,843 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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