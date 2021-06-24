Наличный евро в банках преодолел отметку в 33 грн, доллар тоже дорожает

В четверг, 24 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8,1 коп и составляет 27,2325 грн. Курс продажи вырос на 9,4 коп – до 27,4845 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,1 грн, максимальный – 27,31 грн. Для продажи минимальный курс – 27,37 грн, максимальный – 27,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,45 коп и составляет 32,399 грн. Средний курс продажи вырос на 16,1 коп и составляет 32,847 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 32,12 грн, максимальный – 32,55 грн. Для продажи минимальный курс – 32,66 грн, максимальный – 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей подрос на 1,3 коп и составляет 3,344 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,817 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,0 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

Александра Шмыкова

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