Наличный евро вновь подешевел, а доллар подорожал

Во вторник, 3 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,87 коп и составляет 25,0897 грн. Курс продажи вырос на 6,73 коп – до 25,3853 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,24 грн, минимальный курс продажи – 25,23 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,33 коп и составляет 27,4190 грн. Средний курс продажи упал на 3,40 коп до 27,9153. Продать евро дороже можно за 27,64 грн, купить дешевле – за 27,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,433 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,889 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,76 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)